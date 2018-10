Robeco en JP Morgan zien mindere tijden voor beleggers

Robeco, goed voor €167 miljard belegd vermogen, meent dat de wereldwijde economische cyclus zich nu in een ’langdurig volwassen stadium’ bevindt. „Naarmate centrale banken steeds meer overstappen naar een krapper monetair beleid, zal deze groei vertragen.”, aldus de dinsdag gepubliceerde vooruitblik. Robeco doelt op de trend van renteverhogingen en de afbouw van stimulerende maatregelen in zowel de VS als Europa.

Eurozone

De wereldeconomie verkeert nu wel nog steeds in een relatief goede staat, vindt Robeco. „Hoewel sommige grote economieën de piek van de groeifase misschien al geruime tijd achter de rug hebben, blijft de groei wereldwijd naar verwachting solide, zij het niet uitzonderlijk hoog. Volgens onze analisten blijft de economie in de eurozone groeien, dankzij de fiscale stimulering in de VS en de aanhoudende groei in China.”

Robeco rekent erop dat de VS de komende vijf jaar in een recessie zullen belanden. „De kans bestaat dat dit na de presidentsverkiezingen in november 2020 is. De Amerikaanse autoriteiten laten de economie in de aanloop naar die verkiezingen waarschijnlijk groeien boven zijn potentieel, via een beleidsmix die uiteindelijk onhoudbaar zal blijken vanwege stijgende inflatiedruk en de hoogte van de overheidsschuld.” De handelsoorlog met China blijft volgens Robeco waarschijnlijk binnen de perken omdat een escalatie averechts zou werken op de Amerikaanse economie.

Jaarrendementen

’Geduld is een schone zaak’, luidt dan het motto van de vooruitblik van Robeco. „Beleggers kunnen moeilijk de laatcyclische omgeving omzeilen”, waarschuwen de analisten. Het voorspelde gemiddelde rendement van de belangrijkste belangrijkste beleggingscategorieën ligt daarom onder het langetermijngemiddelde.

Voor de periode 2019-2023 verwacht Robeco de volgende jaarrendementen:

Aandelen ontwikkelde markten: +4,00%

Duitse staatsobligaties: -1,25%

Staatsobligaties opkomende markten: +3,75%

Bedrijfsobligaties (investmentgrade)-: 1,00%

Beursgenoteerd vastgoed +3,25%

Grondstoffen +4,00%

JP Morgan Asset Management

JP Morgan Asset Management, met liefst $2 biljoen aan beheerd vermogen, kwam dinsdag met zijn vooruitblik voor het vierde kwartaal van dit jaar. De Amerikaanse vermogensbeheerder voorziet dat de wereldwijde economische groei boven de trend blijft, maar de risico’s zijn toegenomen door de Amerikaanse handelspolitiek en de impact van hogere importtarieven. JP Morgan AM houdt een voorkeur voor Amerikaanse aandelen en staatsobligaties boven de meeste andere regio’s. De vermogensbeheerder is voorzichtiger geworden over opkomende markten vanwege de handelsspanningen.

„Vrees voor een spoedig einde van deze volwassen economische cyclus is voelbaar”, stelt JP Morgan AM vast. De vermogensbeheerder is zelf minder somber. „Wij menen dat de vrees dat de cyclus spoedig tot een abrupt einde gaat komen voorbarig is. We verwachten dat de wereldeconomie boven de trend blijft groeien tot in 2019. Niettemin erkennen we dat er nu een kleine terugval is in de economie. Met de verwachte verkrapping van het monetaire beleid, ondanks toenemende geopolitieke spanningen en het zwakkere sentiment, vinden we het verstandig om de risico’s te verminderen en te kijken hoe portefeuilles afgedekt kunnen worden.”