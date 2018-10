Is stoppen met beoordelingsgesprekken verstandig?

Er bestaat geen wettelijke verplichting om beoordelingsgesprekken te voeren. Dus stoppen, mag gewoon. Maar hoewel uit management-oogpunt misschien veel te zeggen is voor het afschaffen van beoordelingsgesprekken, kleeft daar vanuit arbeidsrechtelijk oogpunt een groot nadeel aan. Als een werkgever een werknemer wil ontslaan, verwacht een rechter dat hij een schriftelijk ontslagdossier overlegt. In dat dossier moeten – onder meer - de verslagen van de beoordelingsgesprekken van de afgelopen jaren zitten. Althans, er moet documentatie in zitten waaruit aantoonbaar blijkt dat de werknemer meermaals is gewezen op zijn tekortkomingen, disfunctioneren, onderpresteren of onhebbelijkheden.

Voor grote bedrijven is dat nauwelijks een issue. Als een werknemer niet naar behoren functioneert, zal hij ofwel worden herplaatst of zijn de budgetten zodanig dat een ontslagregeling snel getroffen is. Voor minder grote werkgevers is dat een lastiger verhaal. En zonder ontslagdossier is de onderhandelingspositie van de werknemer sterk.