Babyproduct met een twist

„Het is eigenlijk best vreemd dat er zo weinig ontwikkeling zit in aankleedkussens”, merkt Lensink op. „Het is immers een product dat kersverse ouders meerdere keren per dag gebruiken.”

Rugleuning

Het aankleedkussen van Moomu onderscheidt zich van reguliere aankleedkussen door de hoge zijkanten die moeten voorkomen dat een kindje van het kussen rolt, en door de schuine rugleuning die de kans op spugen moet verminderen en het oogcontact verbetert.

Al voor ze zwanger was, liepen Lensink en haar man Ralph Rijks rond met het idee voor het aankleedkussen. „Maar we hadden allebei drukke banen, dus het kwam er niet van om er mee aan de slag te gaan.”

Het juiste moment kondigde zich aan toen Lensink zwanger was van haar eerste. „We woonden destijds in Amerika en ik kon mijn fulltime baan niet combineren met het moederschap, dus besloot ik onze plannen uit te gaan werken.”

Gepuzzel

Hoewel het stel een heel duidelijk beeld had hoe het ideale kussen eruit moest gaan zien, was het nog een heel gepuzzel om het product daadwerkelijk te laten produceren. „We hebben allebei een achtergrond in marketing en van productontwikkeling hadden we weinig verstand.”

Uiteindelijk heeft Lensink het kussen laten ontwerpen door een Amerikaans ontwerpbureau. „Voor het eindproduct er was, zijn er heel veel prototypes voorbij gekomen. Het was bijvoorbeeld een hele uitdaging om bij de hardheid van het kussen de juiste balans te vinden tussen stevigheid en comfort. Ook de juiste hoogte van de rugleuning bepalen, kostte tijd.”

Gifvrij

De juiste fabriek vinden in China ging ook niet over een leien dakje. „De omstandigheden in de fabriek moesten goed zijn en het gebruikte materiaal 100% gifvrij. Het eerste productiebedrijf waarmee we in zee gingen, zei wel dat het aan al onze eisen voldeed, maar ik vertrouwde het niet. Bij onze huidige producent, weet ik zeker dat het goed zit.”

Ook de hoezen worden op verantwoorde wijze geproduceerd. „Door moeders in Zuid-Afrika die een deel van de opbrengst krijgen. Tevens ben ik in gesprek met Syrische vluchtelingen die de hoezen willen maken als opstap naar een echte baan.”

De producten zijn nu alleen online verkrijgbaar. „De ene week verkopen we er vijf, de andere week dertig. Uiteindelijk hoop ik Moomu uit te bouwen tot kindermerk van verantwoorde producten met een unieke twist.”