Oud Unibail-bestuurder naar outletketen

Dit is de keten achter onder onder meer outletcenter Batavia Stad bij Lelystad. Dat concurreert met het winkelcentrum Citymall Almere van Ambagtsheer voormalige werkgever Unibail-Rodamco-Westfield.

VIA Oulets bezit elf outletcentra in Europa, met jaarlijks dertig miljoen bezoekers. De keten is een joint-venture van de Nederlandse pensioenbeheerder APG en vastgoedbeleggers Meyer Bergman, Hammerson en Value Retail.

Batavia Stad Fashion Outlet Ⓒ ANP

Ambagtsheer wordt bij Via Oulets Chief Operating Officer. Hij was was vanaf mei 2015 in dienst bij Unibail-Rodmaco-Westfield als directeur voor de vier Nederlandse winkelcentra. Eerder was hij directeur consumentenproducten en - diensten op Schiphol.