Klap in het gezicht: kickbokser moet bijstand terugbetalen

De man was voor hij in de bijstand belandde al professioneel kickbokser, en deed in binnen- en buitenland mee aan toernooien. Als uitkeringsgerechtigde ging hij daar gewoon mee door: de bijstandstrekker vocht in het voorjaar van 2015 nog in China, en een paar maanden eerder op het kickboksgala van ’een kennis’.

Dat alles zijn ’op geld waardeerbare activiteiten’, oordeelde de rechtbank in Den Haag vorig jaar al. De Centrale Raad van Beroep bevestigt die uitspraak nu. De kickbokser, die tijdens het onderzoek naar zijn kickboksactiviteiten en de rechtszaak die daarop volgde zijn verklaring telkens aanpaste, kan niet meer in hoger beroep.

De bijstandsuitkering van de maanden waarin hij niet kickbokste, mag de man wel gewoon houden.