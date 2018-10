'Shell wil meer tankstations in Rusland'

Moskou - Shell wil flink groeien op de tankstationmarkt in Rusland. Het olie- en gasconcern is van plan om zijn pompentotaal in het land in de komende vijf à zes jaar te verdubbelen tot zeshonderd stuks. Dat heeft Shell Rusland-bestuurder Cederic Cremers gezegd in een interview met het Russische persbureau Interfax.