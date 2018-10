'Beleggers zoeken richting op Wall Street'

New York - De aandelenbeurzen in New York staan dinsdag voor een wisselende opening. Beleggers zoeken naar richting en houden zich weer meer bezig met het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Ook kijken ze naar de Federal Reserve die dinsdag begint aan zijn beleidsvergadering en naar de nationale politiek. Het aftreden van de tweede man van het Amerikaanse ministerie van Justitie Rod Rosenstein hangt in de lucht.