Farmaceut Novartis schrapt ruim 2000 banen

Bazel - De Zwitserse farmaceut Novartis schrapt in eigen land ruim 2000 banen of ongeveer een zesde van het totaal. Het gaat om 1450 banen bij de productie van medicijnen en nog eens 700 bij de zakelijke diensten. Tegelijkertijd wil Novartis ook 450 nieuwe banen creëren in Zwitserland.