Oud-bankier Goldman Sachs krijgt tien jaar celstraf om rol miljardenschandaal

De 51-jarige Ng werd in april vorig jaar al door een jury schuldig bevonden aan het overtreden van Amerikaanse regels tegen omkopingspraktijken en witwassen. Aanklagers hadden eigenlijk een gevangenisstraf van vijftien jaar geëist.

De Maleisische regering richtte 1MDB in 2009 op als investeringsfonds voor economische ontwikkeling. Maar in 2015 kwam het fonds onder vuur te liggen vanwege onder meer witwassen en fraude. De voormalige premier van het land, Najib Razak, werd al veroordeeld voor het wegsluizen van grote sommen geld uit dat fonds.

Goldman Sachs was bij de zaak betrokken omdat het concern eerder grote deals sloot voor 1MDB. Ng zou als bankbestuurder ter plaatse samen met een nog voortvluchtige Maleisiër een grote spil zijn geweest in de fraude. Eerder werd al beslag gelegd op tientallen miljoenen dollars die hij aan de fraude zou hebben verdiend. Van dat geld heeft hij later ook afstand gedaan.

Straf

Ng zelf had woensdag nog in een brief aan de Amerikaanse rechter gevraagd om hem niet te veel straf te geven. Daarin voerde hij aan dat een door de rechtbank aangestelde psychiater had ontdekt dat hij lijdt aan een chronische posttraumatische stressstoornis. Hij heeft namelijk ook zes maanden vastgezeten in een Maleisische gevangenis. Dat omschreef Ng als „absolute hel.” Hij zei dat hij daar malaria had opgelopen en dat de ervaring eigenlijk straf genoeg was.

De hele affaire kwam zijn werkgever duur te staan. Goldman Sachs trof enkele jaren terug een schikking van 2,9 miljard dollar met Amerikaanse openbaar aanklagers, omdat het concern via omkoping lucratieve opdrachten van 1MDB had binnengehaald. In totaal was de bank meer dan 5 miljard dollar kwijt aan de afhandeling van civiele en strafrechtelijke onderzoeken.

In september wordt nog een uitspraak verwacht over een voormalige collega van Ng. Die pleitte eerder al schuldig en was de belangrijkste getuige in de zaak tegen Ng. Vanwege die medewerking krijgt hij waarschijnlijk een lagere cels

Bekijk ook: Superjacht uit Maleisische miljardenzwendel eindelijk verkocht

traf.