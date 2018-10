Personeelstekort: VDL leidt zelf lassers en monteurs op

Lassers en machinemonteurs horen bij de krapste beroepen van de hele arbeidsmarkt, bleek deze week al uit nieuwe cijfers van het UWV. Door de snel groeiende economie zijn dat soort technici meer dan ooit nodig, maar door bezuinigingen tijdens de crisis kunnen mbo-scholen nog lang niet genoeg jongeren leveren.

In de ict en in de zorg, die met vergelijkbare problemen kampen, zijn ook al bedrijven begonnen met het van de grond af opleiden van hun eigen personeel. Ook Tata Steel in IJmuiden heeft een eigen ’Academy’ voor technici.

VDL biedt tweejarige leerwerktrajecten die ook daadwerkelijk een mbo2- of mbo3-diploma opleveren. Het bedrijf betaalt de opleidingskosten en biedt een fulltime salaris.

