AEX staakt recordjacht onder druk van Prosus

De AEX-index eindigt 0,2% lager op 718,6 punten. Eind vorige week werd nog het hoogste slotniveau ooit neergezet De AMX plust 0,1% naar 1071,1 punten.

„Er gebeurt vandaag niet zoveel op de markten”, zegt vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge). Volgens hem wordt donderdag een belangrijke dag voor beleggers, wanneer zowel het rentebesluit van de ECB als de Amerikaanse inflatiecijfers worden bekendgemaakt. „Als de inflatiecijfers hoger binnenkomen dan verwacht, wordt het lastig om nog vol te houden dat de gestegen inflatie een tijdelijk fenomeen is”, legt Van Schie uit.

De toelichting van ECB-president Christine Lagarde op donderdag en Fed-voorzitter Jerome Powell volgende week woensdag zal ook richting gaan geven aan de beurzen. Van Schie denkt dat beleggers vooral letten op in welke bewoordingen Lagarde en Powell zullen spreken over het afbouwen van de monetaire steun.

’Beurzen bewegen zijwaarts’

De vermogensbeheerder gaat er zelf vanuit dat de beurzen voorlopig zijwaarts blijven bewegen na de fraaie koersstijgingen sinds de ’coronacrash’ in maart 2020. Hij verwacht dat waardeaandelen het beter blijven doen dan groeiaandelen.

Beleggers moeten er ook rekening mee houden dat bedrijven de komende jaren met hogere belastingtarieven worden geconfronteerd, benadrukt Van Schie. „Na het G7-akkoord van afgelopen weekend weet je dat de belasting voor bedrijven alleen maar omhoog gaat. Dit raakt vooral techbedrijven. En ook het Amerikaanse belastingplan van president Biden zal een negatieve impact hebben op de bedrijfswinsten.”

Nikkei en Wall Street

De belangrijkste aandelenmarkten in Azië laten maandag een gemengd beeld zien. De Japanse Nikkei-index sloot 0,2% hoger. Op macro-economisch vlak bleek dat de Chinese export in mei met bijna 28% is toegenomen. Dat was wel minder sterk dan in april en minder dan analisten hadden verwacht.

Op Wall Street opent de Dow Jones-index vanmiddag naar verwachting circa 0,1% in de plus. Voor de Nasdaq wordt een 0,1% lagere start voorzien. De technologiebeurs eindigde vrijdag 1,5% hoger. De Dow Jones-index ging toen 0,5% vooruit. Door het tegenvallende banenrapport in de VS verdwenen de zorgen bij beleggers over een oververhitting van de Amerikaanse economie en een snellere renteverhoging van de Federal Reserve naar de achtergrond.

Hogere rente en inflatie

De Amerikaanse minister Janet Yellen (Financiën) is ook niet bezorgd over een hogere inflatie en rente. Volgens haar zijn die de laatste jaren juist te laag geweest en kan het enorme economische steunpakket van president Joe Biden bijdragen aan een hogere inflatie en rente, wat goed is voor de VS. „Als we in een iets hoger renteklimaat komen zou dat juist een plus zijn voor de maatschappij en ook wat betreft de Federal Reserve”, aldus Yellen in een interview met persbureau Bloomberg. „We vechten tegen een inflatie die te laag was en rentes die voor een decennium te laag waren.” Volgens haar moeten die juist terugkeren naar een normaler niveau.

Unibail aan kop, ASR onderop

In de AEX is winkelvastgoedfonds Unibail de koploper met een plus van 2,6%. Ahold Delhaize wint 1,1%. ING voegde het aandeel van het supermarktconcern toe aan de favorietenlijst. Volgens analisten van de bank wordt er op de beurs onvoldoende rekening gehouden met de waarde van Ahold-dochter bol.com.

Verzekeraar ASR (-1,6%) behoort tot grotere verliezers onder de hoofdfondsen. De techfondsen Prosus (-0,9%) en ASMI (-1%) zitten eveneens in de achterhoede.

Maaltijdenbestelbedrijf Just Eat Takeaway gaat 0,7% achteruit. Een groep minderheidsaandeelhouders van de Amerikaanse maaltijdenbezorger Grubhub vecht de overname door Just Eat Takeaway juridisch aan. De aandeelhouders van Grubhub stemmen donderdag over het overnameplan.

SBM Offshore in de schijnwerpers

In de AMX is SBM Offshore (-2%) in mineur. De oliedienstverlener en zijn huidige topman Bruno Chabas hebben begin 2012 een contract afgesloten om $35 miljoen over te maken aan een Panamees bedrijf dat onder controle stond van een omstreden bestuurder uit Angola. Corruptiedeskundigen zijn kritisch over het contract, maar volgens SBM is er niets onoorbaars gebeurd, schrijft De Telegraaf.

Kunstmestfabrikant OCI (+2,9%) is de grootste stijger bij de middelgrote fondsen. Arcadis wordt 0,9% duurder. Het ingenieurskantoor voert verschillende onderzoeken uit bij kanalen in Zuid-Nederland ter voorbereiding van een nieuw onderhoudscontract met Rijkswaterstaat. Financiële details van de opdracht zijn echter niet bekendgemaakt.

