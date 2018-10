Noorse centrale bank vreest olie van $100

Deze week steeg de olieprijs alweer naar $82 per vat van 150 liter. Grote oliehandelaren als Trafigura zien een prijs aan de horizon van $100, door uitval van productie in Libië, Venezuela en, vanwege de handelssancties die de Verenigde Staten hebben ingevoerd per 4 november, ook die van Iran.

Noorwegen, de grootste aardolieproducent van West-Europa, bouwde dankzij de inkomsten uit de grondstof voor zijn kust een enorme inkomstenbron op waaruit het grootste beleggingsfonds ter wereld is voortgekomen.

’Zegen’

Met de teruggang van de prijs per vat naar $40 slonken de inkomsten. Een herstel van de olieprijs tot $ 80 per vat was een zegen voor de Noorse economie, aldus centralebankvoorzitter Oystein Olsen.

Het leidde deze maand zelfs tot de eerste renteverhoging in zeven jaar om de inkomsten in overeenstemming te brengen met de uitgaven.

Maar Oystein Olsen van de centrale bank waarschuwt nu dat een te hoge olieprijs weer onnodige euforie in de petroleumindustrie teweeg kan brengen. Een oude ziekte die de Noorse economie bij veel inkomsten minder scherp heeft gemaakt.

’Gevaar’

,,Het gevaar kan zijn dat wanneer de olieprijs te hoog wordt, we terugkeren naar de situatie dat er te weinig kostenbewustzijn in de industrie is”, zei Olsen dinsdag. „De Noorse aardoliesector zou in de loop van de tijd eerder profiteren van minder beweeglijkheid in de prijs.”