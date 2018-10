Roze diamant van $50 miljoen

Op 13 november komt de glimmer genaamd Pink Legacy in Zwitserland ter veiling. Vermogende kopers verzamelen zich in het Four Seasons Hotel des Bergues. Tot die tijd wordt de opvallende roze diamant in Londen, Hongkong en New York tentoongesteld.

Het is in zijn categorie een van de duurste diamanten die ooit is verkocht. De steen weegt18,96 karaat. Bij Christie’s kwam niet eerder een dergelijk exemplaar onder de hamer.

„We konden maar niet geloven dat zo’n steen bestond”, aldus veilingdirecteur Warren van Christie’s. „De steen is ongelooflijk helder en prachtig geslepen, de kleur en de omvang zijn adembenemend.”

De vorige was €27 miljoen waard en was ongeveer vier karaat lichter.