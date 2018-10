Transavia laat Franse dochter gaan

De rest van de aandelen, 60%, was in handen van Air France. „Air France greep telkens in. Zo heeft ze een kapitaalinjectie gedaan, omdat Transavia Nederland de verliezen niet wilde dragen. De beide Transavia’s kunnen gewoon commercieel blijven samenwerken”, zegt een ingewijde. De vakantievlieger wil zelf niet kwijt wie haar aandeelhouders momenteel zijn.

„Transavia Nederland is eigenaar van het businessmodel, het merk en op commercieel vlak, maar ook in backoffice, zoals ICT, werken wij nauw samen”, zegt een woordvoerder in Nederland.

In het jaarverslag van KLM van 2017 staat het resterende 4,49% belang voor €4 miljoen in de boeken. Dat impliceert dat het 40%-belang een waarde van €35 miljoen vertegenwoordigde, waardoor Transavia een boekwinst van €31 miljoen zou hebben gemaakt. In de verkorte jaarrekening van de vakantievlieger wordt de transactie niet vermeld, wel dat er sprake is van een nettowinst van €43 miljoen. Transavia maakte de afgelopen jaren bescheiden winsten en verliezen. Transavia wilde zich niet committeren om nu alvast een prijs vast te leggen om het restant in 2020 te verkopen.

Verwatering

Met de verwatering lijkt het plan om van Transavia een pan-Europese speler te worden steeds verder weg. In 2014 werd dat plan gelanceerd, maar dat leidde meteen tot een pilotenstaking die 14 dagen duurde. Daarna werd bedongen dat Transavia Frankrijk met kleine beetjes mocht groeien, omdat het personeel een andere cao had.

Transavia Frankrijk is nu in aantal vliegtuigen ongeveer net zo groot als Transavia Nederland. Naast Transavia Frankrijk heeft Air France ook nog Joon in de markt, dat naar steden als Berlijn en Barcelona vliegt.

Zeggenschap

KLM is eigenaar van het Nederlandse Transavia, en Air France straks van de Franse divisie. Eerder verzette KLM zich tegen de overdracht van de zeggenschap van de Nederlandse Transavia. Daarom moest een buitenlands avontuur in München van de vakantievlieger als wisselgeld op kosten van KLM plaatsvinden.