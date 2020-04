C&A komt leveranciers niet meer tegemoet

Nederland, Roermond, 19 maart 2020 - Een man staat voor de, sinds vandaag, gesloten deuren van winkelketen C&A, aan de Steenweg in Roermond. Steeds meer winkels besluiten om tijdelijk hun deuren te sluiten. ANP-Hollandse Hoogte/John Peters besmetting c C&A centrum corona coronacrisis coronavirus COVID-19 crisis economie leeg Lege winkelstraten Roermond virus winkelsluiting Wuhan ORG XMIT: 408815285 Ⓒ Hollandse Hoogte

Kledingketen C&A heeft alle orders bij leveranciers in met name Azië tot en met juni eenzijdig opgeschort. Het concern verkeert in zware problemen vanwege de uitbraak van het coronavirus en wil niet meer aan zijn verplichtingen voldoen totdat de situatie normaliseert.