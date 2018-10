Nieuwe ceo AF KLM zoekt meteen ruzie

Uit plannen die op de tekentafel liggen blijkt dat Smith commissaris wil worden bij KLM, waarmee het eerste conflict tussen ‘Parijs’ en ‘Amstelveen’ een week na zijn aantreden al een feit is.

KLM heeft zich samen met de Nederlandse regering tot nu toe hevig verzet tegen een rol van de bestuursvoorzitter in het eigen toezichtsorgaan.

„Wat ons zorgen baart is dat dit op de oude Franse manier gebeurt, door een plan in de Franse media te lanceren. Dit is een gemiste kans om een goede start te maken met iemand van buiten, onze nieuwe bestuursvoorzitter. Als ze hier mee doorgaan is het non, non, rien a changé”, zegt voorzitter Jan Willem van Dijk van de ondernemingsraad van KLM.

Beneden peil

Onderdeel van het plan is om president-directeur Pieter Elbers het vice-voorzitterschap te geven van de groep. Hij zou de betrekkingen met collega-luchtvaartmaatschappijen moeten doen.

„Dat men Elbers wil chanteren met het vice-voorzitterschap om zo een plaats te kopen in de raad van commissarissen (rvc) van KLM, is beneden alle peil. Wij willen die kant niet op. Ik snap niet dat iemand uit een gezonde Angelsaksische bedrijfscultuur, zoals Smith, meegaat in dit construct”, zegt Van Dijk. KLM zelf wil niet reageren, noch Air France KLM. Smith was gisteren voor een kennismaking op Schiphol, waar hij personeel ontmoette.

De Nederlands-Franse luchtvaartmaatschappij presenteert komende donderdag een voorstel, aldus Franse media. Er komt geen einde aan de dubbele petten binnen de luchtvaartmaatschappij, wat wel de wens van KLM en aandeelhouder Delta is.

Vorige week stelde Smith bij zijn aantreden in een video dat men intern moeten stoppen elkaar te bevechten. „Ik begrijp niet dat deze discussie opkomt”, zegt voorzitter Bob van der Wal van de Vereniging KLM Professionals. „Binnen KLM en Nederland is de heersende opvatting dat een slager niet zijn eigen vlees keurt. Het is een stoorzender in de fragiele relaties die er momenteel zijn bij het aantreden van Smith. Dit is volkomen onbelangrijk.”

Zijn grootste probleem is Air France dat verliesgevend is en waar de vakbonden desondanks een loonsverhoging eisen van 5,1%. Smith wordt deze week benoemd bij Air France als opvolger van Franck Terner, die vleugellam is na 15 stakingsdagen.

„Dit zijn geen heldere lijnen, waardoor onduidelijk is wie aan wie verantwoording moet afleggen. Is Smith nu de baas over Elbers? Of is dat dan toch madame Couderc? Daarbij gaat Smith met de Franse vakbonden in gesprek, waardoor hij zijn handen niet meer vrij heeft voor de top. Dit lost niets op”, zegt Ruud Jansen, die eerder een reddingsplan voor KLM schreef.

Ben Smith ging twee weken geleden, nog voor zijn officiële aantreden, op bezoek bij minister Hoekstra (Financiën). In juni werd een motie in de Tweede Kamer aangenomen dat het kabinet opnieuw de afspraken over een zelfstandige bedrijfsvoering in Parijs moet bevestigen. Onderdeel daarvan is een veto op een toezichtsfunctie van de holdingbaas. De Nederlandse staat is één van de vier aandeelhouders van KLM.

Financiën wil niet reageren omdat de gesprekken over de bestuursstructuur nog lopen, aldus een woordvoerder. KLM heeft een aparte rvc, die volgens de wet onafhankelijk moet opereren. Omdat Air France KLM de grootste aandeelhouder is, mag deze wel een aantal commissarissen benoemen. Vijf van de negen KLM-commissarissen zijn Frans, waarvan twee voormalig financieel directeuren van Air France KLM. De voormalige minister Fleur Pellerin zit sinds mei in de rvc van KLM namens de holding.

„Onze Franse commissarissen zijn onafhankelijk, daar hechten wij aan en dat bewijzen ze iedere keer|”, zegt Van Dijk. Hij wijst erop dat Smith vanuit zijn rol als bestuursvoorzitter voldoende contact heeft met Elbers. „Door commissaris te worden lijkt hij de president-directeur niet te vertrouwen. Dat is een regelrechte schoffering van KLM en de leiding van Elbers. “