Snel aangepakt om erftaks

De achterstanden bij de inning van de taks zijn enorm opgelopen. Dit jaar wordt een min verwacht van ruim 350 miljoen euro, vorig jaar was er al een achterstand van 450 miljoen bij de inning van erf- en schenkbelasting.

Op dit onderwerp blijken de problemen bovendien telkens groter te zijn dan aanvankelijk aan de Kamer werd gemeld. Ambtenaren wisten meermaals veel eerder van nieuwe problemen dan de politieke top, maar trokken niet aan de bel.

Zo meldde verantwoordelijk staatssecretaris Snel (Financiën) voor de zomer nog aan de Tweede Kamer - zonder dat hij de laatste cijfers had - dat de achterstanden met de inning op dat moment weggewerkt werden door zijn mensen. Ambtenaren wisten toen echter al van nieuwe problemen en lichtten hem er pas vlak na het debat over in.

Niet verschuilen

CDA-Kamerlid Omtzigt vindt dat de D66-bewindsman zich niet kan verschuilen achter het verhaal dat hij pas na het debat van de nieuwe problemen hoorde.

„Het maakt niet uit dat u die informatie niet had, u dient de Kamer te informeren.” De staatssecretaris had volgens hem moeten regelen dat hij de laatste informatie wél had tijdens dat debat. De bewindsman had volgens Omtzigt in elk geval niet zulke stellige uitspraken moeten doen op basis van onvolledige informatie, daarmee schetste Snel immers een onjuist beeld in het parlement.

’Schokkend’

„Ik vind het echt schokkend dat u naar de Kamer komt zonder de laatste informatie te hebben”, zei Omtzigt vanavond tegen de staatssecretaris.

Meerdere Tweede Kamerleden toonden zich vanavond zwaar geërgerd over de antwoorden van Snel op hun vragen. SP’er Leijten eiste een einde aan het ‘bullshit-jargon’ vanuit het ministerie. “Ik dacht dat ik ook aan het debat had deelgenomen maar ik heb geen enkel antwoord gehad”, zei 50Plus-Kamerlid Van Rooijen na de bijdrage van staatssecretaris Snel.

VVD-Kamerlid Lodders toonde zich ook niet tevreden met de verdediging van Snel. Ze zei dat er ‘volop werk aan de winkel is’ voor de staatssecretaris om nu wel de problemen te verhelpen.

Meer grip

Omdat de inkomsten vanuit de erf- en schenkbelasting steeds lager worden, ook in de begroting van volgend jaar, vreest het parlement dat de inning van de taks soms helemaal niet gebeurt in plaats van ’slechts’ uitgesteld door problemen bij de Belastingdienst. Daardoor kan de schatkist een hoop geld mislopen.

PVDA-Kamerlid Nijboer blijft er op hameren dat de Belastingdienst tot ‘Groot Project’ gebombardeerd moet worden. Op die manier krijgt het parlement meer grip op de organisatie. Er gelden dan bijvoorbeeld strengere eisen aan voortgangsrapportages.

Snel zei tegen de Kamer dat hij de problemen ‘ongelooflijk vervelend’ vindt. Hij geeft toe dat de informatievoorziening vanuit de Belastingdienst niet goed was. „Dat moet gewoon beter.”

De bewindsman zei vanavond dat de problemen voorlopig nog niet opgelost zijn, er is nog veel werk te doen. „Het lek is nog niet boven.”