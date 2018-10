Nike keldert na zwakker resultaat

De winst per aandeel van $0,67 per aandeel was boven verwachting van $0,63 van analisten. Ook de omzet was met $9,95 miljard beter dan de marktvorsers in doorsnee met $9,94 miljard hadden ingeschat. De brutomarge bleef wel achter.

De Nike-advertentiecampagne met American- quarterback Colin Kaepernick die de woede van president Trump wekte. Ⓒ AFP

Nike zag de afgelopen weken de verkopen juist toenemen, na de nieuwe Just Do It-campagne, waarin het sportmerk expliciet de kant koos van de NFL-speler Colin Kaepernick die weigerde te blijven staan bij het spelen van het Amerikaanse volkslied.

President Trump eiste het ontslag van spelers als Kaepernick. Aanhangers van Trump riepen op tot een boycott van Nike-artikelen. De verkopen van afgelopen weken namen de verkopen echter juist toe, meldde Nike eerder.

Het aandeel Nike heeft de teruggang op de beurs na de oproep door president Trump overleefd: het aandeel heeft het verlies goedgemaakt.