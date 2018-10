Fiscus blijft falen

„De staatssecretaris moet aan de bak”, laat VVD-Kamerlid Lodders weten aan deze krant. Zij bereidt met het CDA nieuwe Kamervragen over de staat van de Belastingtelefoon voor. „Als de overheid verwacht dat mensen netjes belasting betalen, moeten die mensen erop kunnen rekenen dat ze daar de telefoon opnemen.” CDA-Kamerlid Omtzigt is ’zeer onaangenaam verrast’.

In september kreeg een op de drie bellers naar de Belastingtelefoon niemand aan de lijn. Ze werden uit de wachtrij geweerd omdat het te druk was of hingen zelf op. Die cijfers zijn nog schrijnender dan in de maanden mei of juni, toen de fiscus ook door de politiek onder vuur werd genomen vanwege de zeer slechte bereikbaarheid. „Het gaat nu al bijna een half jaar slecht”, klaagt Omtzigt.

