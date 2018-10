Eigen risico zorg blijft nog jaren gelijk

De senaat ging akkoord met een wetsvoorstel van minister Bruno Bruins om de stapeling in de zorgkosten te voorkomen.

Niet alleen blijft de komende jaren het eigen risico gelijk, de vermogensbijtelling voor de Wet Langdurige Zorg gehalveerd tot 4%. Ook wordt het abonnementsgeld voor voorzieningen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning vastgesteld op maximaal €19.

Bevroren

Het eigen risico in de zorg werd in 2006 ingevoerd. In acht stappen steeg het van €150 tot €385. Dat het eigen risico wordt bevroren, betekent waarschijnlijk dat zorgverzekeraars hogere premies gaan vragen.

Verzekeraar DSW maakte deze week als eerste de premie voor 2019 bekend. Dat is €112, een verhoging van €4,50. Omdat rekening werd gehouden met een verhoging van een tientje, viel de premie van DSW mee.