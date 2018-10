'ABN AMRO en ING in vizier UniCredit'

Ook het Britse Lloyds Bank is wellicht een optie, nu een samensmelting met het Franse Société Générale en het Duitse Commerzbank niet meer aan de orde lijkt. Eerder al stelde de krant Milano Finanza al dat UniCredit ABN AMRO en de Spaanse bank BBVA zou wegen als mogelijke acquisitiedoelen in Europa. Waar die informatie destijds vandaan kwam, werd niet verstrekt.

UniCredit wilde niet reageren op ,,geruchten''. Hoe dan ook zou bij alle mogelijke transacties de financiering een pijnpunt kunnen zijn, aangezien UniCredit nog maar een paar jaar geleden miljarden aan kapitaal bij beleggers ophaalde. UniCredit heeft een marktwaarde van 32 miljard euro, tegen 45 miljard euro voor ING en 22 miljard euro voor ABN AMRO. Lloyds Bank heeft een marktwaarde omgerekend van ruim 48 miljard euro.

ABN AMRO en ING zeiden beide niet in te gaan op marktgeruchten over fusies en overnames.

Begin juni kwam in zakenmedia naar buiten dat UniCredit een fusie met SocGen aan het bekijken was. Volgens de Financial Times werkte UniCredit-topman Jean-Pierre Mustier toen al enige tijd aan het plan, net als bestuurders van SocGen. Mustier was eerder hoofd van de zakenbankdivisie van de Franse bank. Vorig jaar werd nog gemeld dat de grootste bank van Italië een fusie overwoog met Commerzbank. Maar de Duitsers zouden die Italiaanse toenadering hebben afgeslagen.