Kleine winst voor Japanse beurs

De Nikkei-index in Tokio sloot 0,4 procent in de plus op 24.033,79 punten. De winst bleef beperkt doordat veel grote bedrijven ex-dividend noteerden. De aandelen van onder andere de automakers Toyota en Nissan en de financiële bedrijven Sumitomo Mitsui Financial Group en Mizuho Financial Group gaven geen recht meer op dividend en verloren tot 2,5 procent.

Chipbedrijven als Tokyo Electron zakten na koersverliezen in de Amerikaanse chipsector. Het farmaceutische concern Takeda Pharmaceutical dikte 1,6 procent aan na een adviesverhoging door Daiwa Securities. Suzuki verloor ruim 4 procent na berichten dat de autofabrikant zou hebben gesjoemeld met testgegevens.

In Hongkong werd de handel hervat na een vrije dag en noteerde de Hang Seng-index 1,7 procent hoger. De beurs in Shanghai kreeg er 1,6 procent bij. De All Ordinaries in Sydney kreeg er een fractie bij. In Zuid-Korea was de beurs gesloten vanwege een nationale feestdag.