’Pak foute Airbnb-verhuurder winst af’

Daarvoor pleiten VVD en SP in een gezamenlijk voorstel. Vandaag debatteert de Kamer over pandjesbazen die op grote schaal illegaal kamers verhuren en onderverhuren via websites als Airbnb. Op die manier worden woonhuizen omgetoverd tot illegale hotels waarin het hele jaar door toeristen zitten.

Economisch delict

De partijen willen dat illegale verhuur voortaan als economisch delict geldt, zodat de praktijken strenger te bestraffen zijn. Bovendien kunnen dan de winsten van de vastgoedeigenaren worden afgepakt.

Dat laatste zou de pandjesbazen echt angst aanjagen, in tegenstelling tot de huidige straffen, redeneert VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis. „Die malafide verhuurders moeten hard worden aangepakt. Nu calculeren ze in dat ze een bestuurlijke boete krijgen en gaan vrolijk verder met hun praktijken.”

Het voorstel van de VVD en SP zal naar verwachting steun krijgen van meerdere andere partijen.