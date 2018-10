’Euro wordt beste belegging’

Dat concludeerde Bart Hordijk, marktanalist bij Monex Europe, dinsdagavond tijdens het gratis webinar van de valutahandelaar op DFT.nl.

De euro kent wel problemen. Vooral Italië staat er met de lira het van de grote munten voor. ,,De Italianen sparen wel, maar vooral problemen”, typeerde Hordijk.

Bart Hordijk en Martijn Weller tijdens het goed bezochte gratis webinar bij DFT.nl over valutabeleggingen. Ⓒ DE TELEGRAAF

De schulden lopen op, terwijl de Europese Centrale Bank (ECB) die nu massaal Italiaanse staatsobligaties opkoopt en de veiligheid van ultieme opkoper biedt straks uit de markt gaat. ,,Hierdoor kan de risicopremie, de leenkosten voor Italiaanse staatsschulden, enorm omhoog gaan. Het lijkt me ongelooflijk onverstandig dat de Italiaanse regering er juist nu voor kiest om de schulden te laten oplopen”, aldus Hordijk. Het groeiperspectief van de Italianen is bovendien niet groot.

Risico’s afdekken

Beleggers doen er daarom goed aan hun beleggingen in valuta te hedgen, het risico af te dekken, stelt Martijn Weller van Monex Europe.

De euro zal tegen de dollar de komende zes maande vooral zijwaarts bewegen. Voor de lange termijn is van alle G10-valuta de euromunt echter het meest ondergewaardeerd, aldus Monex. Straks komen er kansen. ,,Zeker als de ECB het beleid met de rente gaat wijzigen zijn er kansen”, meent Hordijk.

Een cruciaal moment komt als binnen het ECB-bestuur Mario Draghi wordt vervangen door de meer als havik bekend staande Duitser Jens Weidmann.

De Zweedse en Noorse kroon zijn daarentegen het meest overgewaardeerd. De Chinese yuan heeft volgens de handelaar de meest potentie van munten uit opkomende landen. De Turkse lira en Argentijnse peso gelden ook op termijn als de zwakste munten.

Sugar rush

Het belastingplan van president Trump heeft voor een zogeheten sugar rush gezorgd, groei dankzij de stimulering. Hordijk: ,,We denken dat er risico’s zijn, deze stimulans is eenmalig, er moet worden terugbetaald en de groei van de Amerikaanse economie zal afnemen.”

Op kortere termijn zal er tussen Londen en Brussel een Brexit-deal komen, meent Monex Europe, dus het Britse pond is niet kansloos.

,,De groei ligt nog steeds rond het Europees gemiddeld, het blijft het favoriete investeringsland in Europa. Structureel is er nog niet gigantisch veel veranderd. Dus zeker kansen voor het Britse pond”, aldus Hordijk van het bedrijf dat door dataverzamelaar Bloomberg tot de vijf beste voorspellers van de grote valutaparen is gerekend. Het verhandelt per jaar $191 miljard aan transacties.

