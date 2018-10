KPN en Talpa zetten via tv aanval op Google in

Wie toestemming geeft aan KPN om kijkinformatie te verzamelen, krijgt straks net als op internet ‘eigen’ reclames te zien. Dit model staat aan de basis van de miljardenomzetten van Google en Facebook, maar moet nu dus ook voor een ‘persoonlijkere tv-beleving’ gaan zorgen, aldus KPN.

Voorlopig gaat het om een proef onder KPN-medewerkers op alleen SBS6. De bedoeling is dat dit snel verder zal uitbreiden naar andere zenders, en dat de data ook gebruikt wordt voor kijktips. „Kijkt een klant veel naar documentaires over een bepaald onderwerp, dan maken wij hem attent op vergelijkbare programma’s”, aldus Joost Steltenpool, die bij KPN verantwoordelijk is voor Products Consumentenmarkt.

Privacy

KPN benadrukt dat de informatie die het over klanten gaat verzamelen niet met derden wordt gedeeld, dus ook niet met Talpa. Met die opmerkelijke keuze laat het bedrijf bewust de kans lopen om een grote voorsprong te nemen op de online advertentieboeren.

Bedrijven als Google maken hun profielen alleen op basis van online surfgedrag, en beschikken niet over de kijkdata waar KPN nu wél mee gaat werken. Een combinatie van de twee soorten informatie zou zelfs nog waardevoller zijn voor adverteerders.