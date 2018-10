Beurs: Vastgoed gewild op afwachtend Damrak

De AEX-index eindigde woensdag 0,05% lager op 552,4 punten. De Midkap noteerde 0,4% in het rood op 780,9 punten.

De beurs in Frankfurt sloot een fractie in de plus, Londen noteerde vrijwel vlak en Parijs kreeg er 0,6% bij.

De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,4% hoger.

Op Wall Street koerste de Dow Jones-index 0,2% in de plus ten tijde van het slot in Europa.

De algemene verwachting is dat Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell vanavond de rente in de VS met een kwart procentpunt gaat verhogen. Beleggers zullen aan zijn lippen hangen om te horen hoeveel renteverhogingen hij verwacht voor de rest van dit jaar en in 2019.

„De markt heeft de verhoging al ingeprijsd, dus je gaat morgen geen enorm oproer zien als het gebeurt”, zegt Hans de Jonge van Degroof Petercam.

De Jonge stelde vast dat de omzetten op de beurs woensdag laag waren. „Dat is al de hele maand opvallend. Er zijn allerlei geopolitieke ontwikkelingen die reden geven om het rustig aan te doen: het handelsconflict tussen de VS en China, tussen de VS en Europa, en het gedoe om de Brexit. Beleggers doen nu even niets. Men panikeert niet, de markten gaan ook niet onderuit. De Amerikaanse markten staan op recordhoogtes, de Europese dobberen wat.”

Het Franse kabel- en telecombedrijf Altice Europe steeg 1,8%. De Europese Commissie geeft goedkeuring aan de deal tussen Altice Europe en de Amerikaanse investeerder KKR over zendmasten in Frankrijk.

Vastgoedbelegger Unibail-Rodamco-Westfield, goed voor bijna honderd winkelcentra, steeg 1,7% bij een zeer geringe omzet. Het fonds is dit jaar een van de grootste verliezers in de AEX-index.

Voedings- en schoonmaakmiddelenconcern Unilever kreeg er 0,6% bij.

Philips pluste 0,4%. De Europese boete van €20 miljoen die Philips in 2014 kreeg opgelegd voor kartelafspraken voor zijn toen al afgestoten chipdivisie blijft in stand.

ABN Amro en ING stonden vandaag in de schijnwerpers. De Italiaanse bank UniCredit zou wat betreft overnamedoelen de aandacht mogelijk kunnen vestigen op de twee Nederlandse banken, schrijft de Italiaanse krant Il Sole 24 Ore. Beleggers reageerden echter lauw op dit gerucht. ABN Amro daalde 0,4%, ING zakte 0,5%

Royal Dutch Shell (-0,5%) bekijkt volgens persbureau Bloomberg de verkoop van een systeem van pijpleidingen in de Amerikaanse staat Californië. Het besluit voor een eventuele verkoop hangt samen met de aanhoudende evaluatie van de portfolio om de bezittingen te optimaliseren. Daarnaast werd bekend dat een Turkse toezichthouder een kartelonderzoek is gestart naar een Shell-dochter.

Signify stond voor de derde achtereenvolgende dag op verlies. De lampenfabrikant zakte 4,4%. Signify is dit jaar al zo’n 30% aan beurswaarde kwijtgeraakt door tegenvallende marktomstandigheden.

In de Midkap ging Air France KLM voorop met 1,5% winst. Bij KLM is beroering ontstaan door de plannen van de nieuwe bestuursvoorzitter Ben Smith om afspraken over de zelfstandige bedrijfsvoering te schenden. Uit plannen die op de tekentafel liggen blijkt dat Smith commissaris wil worden bij de Nederlandse luchtvaartmaatschappij, waarmee het eerste conflict tussen ‘Parijs’ en ‘Amstelveen’ een week na zijn aantreden al een feit is.

IMCD (+0,5%) heeft de verkoop van zijn Duitse branchegenoot Velox afgerond. De chemicaliëndistributeur noemde wederom geen overnamesom. De aanwinst heeft 225 werknemers in achttien landen en boekte vorig jaar een omzet van circa €155 miljoen.

Winkevastgoedbelegger Vastned kreeg er 2% bij.

Smallcapfonds Basic-Fit ontving een adviesverhoging van zakenbank Kempen naar ’neutraal’, inclusief een koersdoel van €30. De sportschoolketen mocht +0,8% bijschrijven.

Farmaceut Kiadis Pharma werd 9% hoger verhandeld. Beleggers lopen volgens een analist van Jefferies vooruit op een voorwaardelijke goedkeuring voor het middel ATIR101.