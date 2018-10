Column: Kansen met Aegon

Mijn marktlens wordt gevoed door een trendvolgende indicator (de blauwgroene lijn op de chart, de 55 SMA indicator), een versnellingsmeter (de blauwe of rode serie getallen 1 tot 9) en een spanningsmeter, de rode RSI lijn onder aan de chart. De groene steunstrepen en rode weerstandstrepen als kantelpunten ofwel routepaaltjes op de grafiek completeren het technische setje om inzicht te krijgen in trend en sentiment om aansluitend een scenario te kunnen schetsen betreffende het toekomstige koersverloop.

Conditie en Coaching

Genoemde indicatoren geven rangen en standen door over het koersverloop, waarmee ik een viertal condities kan detecteren. Zo kan er sprake zijn van een stijging in een uptrend (UP conditie), een daling in een uptrend (RESISTANCE conditie), een daling in een downtrend (DOWN conditie) of een stijging in een downtrend (SUPPORT conditie). Meer smaken zijn er niet, vier hoofdbewegingen op elke grafiek, op elk gewenst navigatieniveau. U kunt zich dan wellicht voorstellen dat er vier trendvolgende coaching aanbevelingen zijn, gekoppeld aan de genoemde condities, te weten Kopen (enter long), Afbouwen (exit long), Verkopen (enter short) en Opbouwen (exit short). Al met al een logische constructie en opbouw van het Dashboard, toch? Laat ik de weekgrafiek van Aegon maar bespreken voor een actuele UP-Kopen combinatie ter illustratie van Dashboard Beleggen.

Bulls goed op dreef

Een aantal weken terug verscheen er bij de groene pijl een witte candle op de gemiddelde lijn, de versnellingsmeter ofwel swingteller sprong op een blauwe 1 en de spanningsmeter passeerde de 50-lijn. Welnu, deze combinatie van indicatormetingen (groene lampjes op het Dashboard) leidt tot een UP conditiemeting met bijbehorende Enter Long coaching aanbeveling. Het meest waarschijnlijke scenario is immers een vervolg van de uptrend die al tijdenlang gaande is met als eerste haalbare koersdoel €5,83, gelijk aan de eerste rode streep in het veld. Doemdenkers zullen nu wellicht beweren dat ik dit scenario nu verzin omdat de bulls al lekker op weg zijn. Niets is minder waar, lees de wekelijkse commentaren maar in mijn Chart Navigator.

Koersdoel: €6,50

Goed, alle indicatoren in een plusstand met voldoende stijgingspotentieel, maar wat gaan de bulls doen bij de €5,82 passage? Is dit straks de rem op de bullenparade? Of bulderen ze gewoon door naar de All-Time-High op krap €6,50 in 2015? De trend is opwaarts, er is geen sprake van overdreven sentiment, maar een extra aanloopje is natuurlijk altijd mogelijk om vervolgens de beer aan de kant te zetten om de weg te effenen voor hogere niveaus. Vanuit een trendperspectief geredeneerd mag elke dip tot aan de gemiddelde lijn worden aangewend om (additionele) koopposities te overwegen. Dit laatste geldt ook als de €5,83 weerstand wordt geslecht. De turbulentie is toegenomen op dit speelveld, dus twee handen aan het stuur is gewenst. Dit brengt mij tot de derde coaching aanbeveling om bij een zwarte candle tegen €5,83 deels wat winsten te verzilveren en de posities te verkleinen. Actieve swingtraders stappen helemaal uit als de weerstand op €5,83 niet wordt uitgenomen. U ziet, Dashboard Beleggen biedt voor elke belegger uitkomst.

Wilt u op de hoogte blijven van onze coaching aanbevelingen inzake Aegon en heeft u vragen over Dashboard Beleggen bij uw favoriete fondsen, dan wil ik u uitnodigen om als Follower van TheDailyTurbo (mijn Twitternaam) aan te haken. U mist dan helemaal niets meer!

Disclaimer:

Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie