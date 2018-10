Topman autoconcern Daimler volgend jaar weg

De 65-jarige Zetsche zal aftreden na de jaarvergadering van Daimler. Hij kwam begin 2006 aan het roer te staan van het toenmalige DaimlerChrysler. In 2016 werd zijn contract nog verlengd tot eind 2019. Hij is naast bestuursvoorzitter ook directeur van de divisie Mercedes-Benz Cars.

Zetsche zal in 2021 na een ,,afkoelperiode'' van twee jaar de functie van president-commissaris bij Daimler gaan vervullen, als opvolger van Manfred Bischoff van wie de termijn dan afloopt. Volgens Daimler wordt met de wijziging in de top het bedrijf vroegtijdig klaargemaakt voor de uitdagingen die komen uit de transformatie van de auto-industrie, waarbij vooral wordt gedoeld op elektrisch rijden.

Opvolger

De 49-jarige Källenius kwam in 2015 in de raad van bestuur van Daimler. Hij werd al langer gezien als potentiële opvolger van Zetsche. Het in Stuttgart gevestigde Daimler is 's werelds grootste producent van luxeauto's en commerciële voertuigen zoals vrachtwagens.

Begin dit jaar werd nog bekend dat Zetsche werd benoemd tot lid van de raad van commissarissen van de Duitse reisorganisatie TUI. Het was de bedoeling dat hij in oktober van dit jaar de functie van president-commissaris bij TUI zou gaan vervullen, als opvolger van voorzitter Klaus Mangold.