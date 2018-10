App voor bedrijfshulpverleners

Jeugdvrienden Ingmar Vroege en Gertjan Leemans werden op het idee voor de app gebracht door het Amphia ziekenhuis in Breda dat met bovengenoemd probleem worstelde. „We ontwikkelden destijds mobiele apps voor bedrijven, maar hadden altijd al de wens om een eigen product te maken”, vertelt Vroege.

Incident

In plaats van de app in opdracht van het ziekenhuis te maken, vroegen de ondernemers daarom of Amphia de eerste klant wilde zijn. In 2015 was de eerste versie klaar. Op basis van GPS en wifi weet de app of iemand binnen het bedrijf is. Als er zich een incident voordoet, krijgen alle aanwezige bhv’ers daar bericht van en gaat de telefoon piepen en trillen. „Ook als ze hun telefoon op stil hebben staan.”

Diverse grote bedrijven, waaronder BAM en Dura Vermeer, maken inmiddels gebruik van de app. „Vorig jaar hebben we besloten ons volledig op Safeguard te richten zodat we meer functionaliteiten aan de app kunnen toevoegen. Zo zijn bijvoorbeeld bij de gemeente Gorinchem de agressieknoppen aan Safeguard gekoppeld. Als iemand de knop indrukt, krijgen de aanwezige bhv’ers een melding. In de Johan Cruijff Arena zijn de rookmelders gekoppeld.”

Voorkomen

In de nabije toekomst wil Safeguard data uit de app gebruiken om bedrijven te helpen bedrijfsongevallen te voorkomen. „Als we zien dat een bepaald incident zich vaker voordoet, krijgt het bedrijf daar een melding van zodat ze maatregelen kunnen treffen.”

Ook het buitenland lonkt. „We zijn op zoek naar een investeerder. In de kern is het product schaalbaar, maar de bedrijfshulpverlening in omringende landen is anders georganiseerd.”