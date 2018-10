Licht maken met laser

De Laser Diffraction Grating (LDG) technologie biedt volgens medeoprichter Erik Wellen diverse voordelen ten opzichte van led. „Ledlicht heeft meerdere frequenties, LDG heeft er maar één. Dat maakt het uniek. Daarnaast is ons witte licht helderder, het energieverbruik lager en creëert de blauwe variant een beter zicht in geval van rook en brand.”

Uitvinder van de LDG-technologie is de Amerikaan Richard Redpath die met zijn tweelingbroer James aan de basis van het bedrijf staat. Wellen ontmoette James tijdens zaken in het Midden-Oosten. „We hebben contact gehouden en begin 2014 vroeg hij of ik wilde helpen om de uitvinding van zijn broer in de markt te zetten.”

Toepassingen

Voor het laserlicht heeft Parhelion op dit moment vier verschillende toepassingen gereed. Naast de algemene witte verlichting, heeft het bedrijf modules ontwikkeld voor de tuinbouw en voor noodverlichting. Ook is de laser geïntegreerd in een zaklamp voor brandweermannen.

„Onze focus ligt op de witte verlichting. Dat is de grootste markt, maar ook de meest veeleisende”, vertelt Wellen. „Architecten en lichtontwerpers hebben interesse in de technologie, omdat het nieuwe lichtplannen mogelijk maakt. Ze willen geen lelijke armaturen zien. Wij kunnen licht creëren zonder dat je de lichtbron ziet. Bijvoorbeeld via zeer kleine gaatjes in een akoestisch plafond of vanuit de airconditioning.”

Tuinbouw

Met de lichtmodules voor de tuinbouw is het bedrijf al verder. „De prototypes zijn vrijwel klaar om getest te worden door de Wageningen Universiteit. Uit eigen onderzoek komt naar voren dat het laserlicht gewassen sneller laat groeien, omdat het beter doordringt. Een ander voordeel is dat het licht minder heet wordt. Dat is gunstig voor verticale tuinbouw, omdat daardoor minder ruimte tussen de lagen nodig is. In plaats van bijvoorbeeld vier kun je dan zes etages maken.”

De noodverlichting van Parhelion is op twee pilotlocaties in Rotterdam te vinden. Wellen is ervan overtuigd dat de techniek beter is dan de reguliere noodverlichting. „Normale verlichting schijnt niet door rook heen, zodat je in dichte rook niets meer kunt zien. Laserbundels gaan er wel door heen en weerkaatsen op muren, trappen en andere voorwerpen. Daardoor is het bij brand makkelijker om de weg te vinden.”

Levens redden

Hij noemt het dan ook wrang dat het nog niet massaal in gebruik is. „Ik denk echt dat het levens kan redden. De technologie is echter nog erg duur en gebouweigenaren gaan doorgaans voor de goedkoopste oplossing.”

Binnenkort zit de ondernemer aan tafel met ’s werelds grootste toeleverancier van brandweerartikelen om de zaklamp met laserlicht te laten zien. „Ik hoop dat ze zo enthousiast zijn dat ze het ontwerp van ons willen overnemen. We besteden het liefst zoveel mogelijk uit, om al onze tijd en geld te kunnen investeren in de ontwikkeling van de lichtbron. In 2025 moeten mensen zich afvragen wat led ook alweer was.”