’Scheefhuurders aanpakken? Asociaal!’

Marcel Trip, woordvoerder van de Woonbond, ergert zich aan het beeld dat er duizenden grootverdieners in een goedkope sociale huurwoning zitten. „Dat zijn er misschien een paar, maar de meeste scheefwoners verdienen net iets meer dan die €41.000. Voor hen is er geen alternatief. Dit plan is gewoon de volgende graai in hun portemonnee.”

Verhuizen

De strenge aanpak van scheefwoners zou volgens de coalitie helpen om scheefhuurders aan te moedigen in de vrije sector te huren of toch een huis te gaan kopen. Daardoor zouden de lange wachttijden op een sociale huurwoning afnemen. Nu mogen huren maximaal 5,4% stijgen.

Voor wie echt veel boven de huurgrens verdient, bijvoorbeeld een ton, zou de coalitie de huur meteen maximaal willen verhogen naar €710 kale huur. Sommige huurders zouden daardoor in één keer honderden euro’s meer gaan betalen.

Schuld

Volgens de Woonbond is het een gotspe dat scheefwoners de lange wachttijden op een betaalbaar huis veroorzaken. „De overheid is al jaren bezig om het aandeel sociale huurwoningen te verkleinen. En nu krijgen ineens de middeninkomens de schuld van de lange wachttijden.”

Het aandeel middeninkomens in de sociale huur daalt volgens de Woonbond daarnaast al jaren.

Trip: „De huren stijgen fors, al jaren meer dan de inflatie. Dit is een zoveelste manier om de huren te verhogen. Als de politiek scheefwonen wil aanpakken, kunnen ze dat beter via fiscale maatregelen doen. En er moeten meer huizen komen voor mensen met lage én middeninkomens. Want voor hen is er, zeker in de steden, helemaal geen alternatief.”