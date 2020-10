Topman vertrekt bij Talpa

De Mönnink geeft geen exacte reden voor zijn vertrek. Hij stelt wel „zich te verheugen op de volgende stap in zijn loopbaan”.

De Mol betreurt het vertrek van De Mönnink. „Het is meer dan spijtig dat we Peter zien vertrekken.” Volgens De Mol kan Talpa in de coronacrisis echter tegen een stootje dankzij de inzet van de vertrekkende topman. De Mönnink wordt als Talpa-topman voorlopig vervangen door Pim Schmitz.

Bekijk ook: Talpa grijpt in om coronacrisis