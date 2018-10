Column: Rentes op ramkoers

Ik ben ervan overtuigd dat rentes hun pad verder omhoog zullen vervolgen de komende kwartalen. De heer Draghi van de ECB waarschuwde deze week nog dat kerninflatie verder oploopt en niet snel meer zal dalen.

Voornaamste reden hiervoor is de krapper wordende arbeidsmarkt en aanhoudende economische groei. Dat ben ik helemaal met hem eens.

Zoals ik wel vaker in columns heb geschreven kan de lange rente als functie van inflatieverwachting en economische groeipotentie worden gezien. Inflatie zal de komende jaren rond de 2% schommelen terwijl de groei ook rond dit niveau wordt verwacht.

Extreem

Als ik de theorieboeken eropna sla dan kan de economie een rentestand verdragen van 3 tot 4%. Om de economie te stimuleren naar aanleiding van de economische crisis van 2008-2012 houdt de ECB de rentes nu extreem laag.

De korte rente houdt ze laag omdat de ECB dit zelf bepaalt terwijl de lange rente laag blijft door het enorme economische stimuleringsprogramma dat einde dit jaar stopt. Jarenlang heeft de ECB kort en langlopend staatspapier opgekocht om zo een extra stimulans te bieden en nieuw geld in het systeem te plaatsen.

Nu de geopolitieke spanningen wat afnemen wordt Duits staatspapier verkocht door beleggers om risicovoller te gaan beleggen in bijvoorbeeld aandelen of Italiaans staatspapier. Dit zorgt voor stijgende Duitse- en Nederlandse rentes over een breed front.

Onzekerheden

Er zijn daarbij nog flink wat onzekerheden momenteel rondom Brexit, handelstarieven, Turkije en bijvoorbeeld Italië.

Ik denk dat de meeste spanningen de komende kwartalen zullen worden opgelost of verschoven de toekomst in. Dit zal een verdere vlucht uit Duits staatspapier inluiden en tot hogere rentestanden leiden. Deze uitstroom van gelden uit dit papier zal voornamelijk risicovoller worden herbelegd in aandelen danwel high yield obligaties.

Drs. Richard Abma CMT is Chief Investment Officer bij OHV Vermogensbeheer. Ook is hij portefeuillemanager van het Fresh Fixed Income Fund en het Fresh Active Equity Fund. In het verleden is Richard uitgeroepen tot Slimste Belegger van Nederland door ABN Amro.