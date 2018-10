Voormalig topman Steinhoff voor Nederlandse rechter

De uitspraak van de rechtbank is een grote overwinning voor de VEB. Als voor de Nederlandse rechter wordt aangetoond dat de voormalig topman van Steinhoff, na Ikea ’s werelds grootste woonwinkelgigant, inderdaad schuldig is aan misleiding, is de weg geopend voor een collectieve claim voor alle gedupeerde aandeelhouders. Een dergelijke massaclaim is eigenlijk alleen in Nederland mogelijk.

Steinhoff suggereerde voor de rechtbank dat de VEB niet-ontvankelijk zou zijn, omdat de belangenclub commerciële belangen zou hebben bij een massaclaim.

Dat argument wuift de Amsterdamse rechtbank weg, omdat er alleen een onkostenvergoeding van 9% hoeft te worden betaald door gedupeerde institutionele beleggers als pensioenfondsen en verzekeraars, die zich door de VEB laten vertegenwoordigen. Particuliere beleggers die lid zijn, hoeven bovenop hun contributie geen onkostenvergoeding te betalen.

Deloitte

Daarnaast stelt de rechter dat ten tijde van de mogelijk malversaties, Steinhoff al statutair in Nederland gevestigd was. Hoewel Steinhoff met Poco in Enschede één winkel bezit, is het sinds 2015 in Amsterdam gevestigd.

Steinhoff is in grote problemen gekomen nadat bleek dat Deloitte Nederland en Deloitte Zuid-Afrika de jaarrekeningen van respectievelijk 2016 en 2015 goedgekeurd, maar moesten die controleverklaringen in december 2017 weer moesten intrekken intrekken. Maar liefst €6 miljard aan bezittingen op de balans konden niet hard gemaakt worden. Later bleek ook nog eens het Europese vastgoed maar de helft waard te zijn van de €2,2 miljard die in de boeken stond.

Beurswaarde verdampt

Toen de problemen in de boekhouding naar buiten kwamen, heeft ceo Markus Jooste direct zijn biezen gepakt. Door de affaire is inmiddels €14 miljard aan beurswaarde in rook opgegaan.