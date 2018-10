Puber rijdt auto in de prak, verzekering betaalt

De verzekeraar wilde de claim niet vergoeden, omdat schade door joyriding (of diefstal) niet wordt vergoed ’als de verzekerde niet de normale voorzichtigheid in acht heeft genomen’.

Volgens de verzekeraar had de vader de reservesleutel beter moeten opbergen. Zijn minderjarige zoon was namelijk in Turkije ook al eens stiekem achter het stuur gekropen, toen de sleutel even in het contact was blijven zitten. Daarvoor was de zoon gestraft.

Slot en grendel

De rechtbank van Rotterdam verwerpt die aanname. Om joyriding te voorkomen, is het niet noodzakelijk dat een autosleutel ten allen tijde achter slot en grendel wordt bewaard, zegt de rechter. Ook vond de rechter het feit dat de zoon de auto eens heeft meegenomen, niet genoeg om het risico op joyriding als hoog in te schatten.

De sleutel zat in een bureau in vaders werkkamer, waar de zoon absoluut niet binnen mocht komen. Toen de vader sliep, wist de 16-jarige toch aan de sleutel te komen. Volgens de vader wist de zoon niet dat de sleutel in de bureaulade lag.

De schade aan de bestelauto was ruim €26.000. ASR is voor 30% daarvan aansprakelijk, bijna €8000. Ook moet ASR ruim duizend euro aan proceskosten betalen.