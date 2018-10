Topman Santander ’sloper’ van ABN Amro

In Madrid wordt Andrea Orcel, bestuurder en jarenlang kanshebber als ceo van het Zwitserse UBS, de topman van een bank die ooit in de race was om ABN Amro op te kopen en te splitsen.

Orcel, al vroeg de ’rainmaker’ in de bankensector en betrokken bij talloze overnames, was zakenbankier bij het Amerikaanse Merrill Lynch, daarvoor werkte hij bij Goldman Sachs en de Boston Consulting Group.

Achter de schermen werkte de ’George Clooney onder de zakenbankiers’ als de grote kracht van het overleg tussen het bankentrio Fortis, Royal Bank of Scotland en Santander om ABN Amro voor €71 miljard te kopen.

Spijt

Orcels droomovername zag het daglicht ten tijde van de kredietcrisis en de inzakkende huizenhypotheken. Het sneefde door miljardenverliezen en leeglopende buffers van alle banken.

ABN Amro ging in die jaren net als Fortis, RBS en Santander onderuit en kon niet zonder staatshulp en belastinggeld overleven. Santander zelf had steun nodig,maar kwam er redelijk goed uit: het kreeg profijtelijke onderdelen van ABN Amro in handen.

Achteraf had de in Rome summa cum laude afgestudeerde econoom spijt van zijn plannen met de Nederlandse bank, stelde hij in 2015 tegen de Financial Times. „Heb ik spijt? Ja. Ik was overtuigd dat het kon, maar de uitkomst bleek anders.”

Gestut met belastinggeld

De redding van ABN Amro en de Nederlandse delen van Fortis kostte de belastingbetaler uiteindelijk bijna €32 miljard.

Toenmalig minister van Financiën Wouter Bos en toenamalig president van toezichthouder De Nederlandsche Bank Nout Wellink kondigen in oktober 2009 de ingreep met belastinggeld bij ABN Amro aan. Ⓒ ANP

Orcel had later ook nog eens het plan opgeworpen om het Italiaanse Antonveneta te laten opkopen door de probleembank Monte dei Paschi di Siena. Die moest daarna meermalen door de Italiaanse overheid gered worden.

’Rainmaker’ Orcel hielp Santander eerder bij de overname van de Britse instelling Abbey.

Bij de beursgang van ABN Amro werd Orcels bank als begeleider van de notering buiten de aanbiedingen gehouden.

Miljoenenbonus

De komst van de Italiaan, die sinds 2012 bij UBS werkt, bij de grootste bank van Spanje werd in Europa de bron van overnamegeruchten. Santander zou zich opmaken voor fusies en overnames of daarbij in consortia een rol willen spelen om zich te versterken.

Woensdag werd de kans van een overname door het Italiaanse Unicredit van ABN Amro of ING genoemd. De koers van beide banken reageerden licht op het Damrak.

Direct na het vertrek van Orcel werd zijn functie bij UBS opgedeeld en overgenomen door twee bestuurders. UBS verloor 1,3%. De Zwitserse bank betaalde Andrea Orcel als het nieuwe hoofd van zijn zakenbank destijds een welkomstbonus van ruim €20 miljoen.

Tanende macht

Die golden hello diende als compensatie voor wat het brein achter het opknippen van ABN Amro misliep toen hij Bank of America/Merril Lynch in 2012 verliet.

Orcels kracht lijkt wel tanende: in het belangrijke lijstje met banken die verdienen aan fusies en overnames, slaagde de Italiaan er niet in de Zwitserse grootmacht in de top 10 te krijgen.