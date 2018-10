Slechte timing kost werknemer ton

De werknemer, sinds 1984 in dienst van de Verzekerings Unie (inmiddels opgegaan in Ardenta/ASR), neemt in februari 2012 op eigen initiatief afscheid. Hij krijgt geen gouden handdruk mee. Een dag nadat zijn dienstverband afloopt, kondigt het bedrijf een reorganisatie mét een ontslagvergoeding volgens de oude kantonrechtersformule: één maandsalaris per dienstjaar.

In het geval van de dan al vertrokken adviseur zou dat bedrag oplopen tot boven de ton. De man probeert dan ook bij de rechter gedaan te krijgen dat hij die premie alsnog krijgt, en slaagt daarin. Maar na de uitspraak van het Haagse hof moet hij zijn ontslagvergoeding alsnog terugbetalen.

Het gerechtshof vindt namelijk niet dat de vertrekkende adviseur had moeten horen dat er een reorganisatie aan zat te komen. Dat zou immers tot onrust hebben geleid, dus terecht dat Verzekerings Unie daarover zweeg, zo staat in het vonnis.

Ook wil het hof niet mee in de redenering van de man, dat zijn werkgever geprobeerd heeft om met een slechte beoordeling in 2011 hem een zetje naar de uitgang te geven.

Twee collega’s van de werknemer, die op eenzelfde manier ruim een ton aan hun neus voorbij zagen gaan, hebben bij het gerechtshof eveneens het deksel op de neus gekregen. De verzekeringsadviseur laat het er niet bij zitten. Hij stapt naar de Hoge Raad, laat zijn advocaat weten.