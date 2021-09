Premium Het beste van De Telegraaf

De nieuwe iPhone: niet de meest vooruitstrevende, nog steeds onverslaanbaar

Tim Cook vindt de nieuwe iPhone ’de beste tot nu toe’. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De Hollandse nieuwe, de beaujolais primeur, de nieuwe iPhone. Ze kondigen zich aan met dezelfde onverbiddelijke regelmaat als het tikken van de klok, het wisselen van de seizoenen en het vallen der blâren. En net zoals de maatjesharing in juni weer ’dit jaar van superkwaliteit’ is, de beaujolais van de weer ’bijzonder soepel en fruitig’, is de kersverse iPhone 13 die vrijdag in de winkels ligt weer ’the best iPhone ever’.