’Ook in 2019 geen recessie’

Dat voorzien de economen Joachim Fels en het hoofd vastrentende waarden bij ’s werelds grootste obligatiefonds Pimco, Andrew Balls, voor komend jaar.

De economie bevindt zich weliswaar in een late fase van de groeicyclus, maar zo’n fase kan lang duren, aldus Pimco.

Balls en Fels verwachten ook volgend jaar geen recessie in de VS. Beleggers moeten wel letten op extreme renteverhogingen of grote beleidsfouten die tot een brede omslag in de markt leiden, adviseert het.

Europa achterop

Pimco voorziet dat de Europese Centrale Bank (ECB) zijn zogeheten netto-activa-aankopen van staatsschulden tegen het einde van dit jaar zal beëindigen. Tegelijk gaat de ECB door met het herbeleggen van de aflopende obligaties. De ECB blijft dus actief.

Een eerste verhoging van de depositorente, nu min 40 basispunten, „lijkt voor de eerste helft van 2019 niet waarschijnlijk”, aldus het tweetal.

De Federal Reserve gaat naar de achtste renteverhoging in drie jaar. Volgens Pimco blijft dat bij 2,75% à 3,0%. Er volgen nog drie rentestappen. De afbouw van de balans begint dan pas eind 2019. „Daarom blijven we van mening dat een recessie in de komende drie tot vijf jaar vrij waarschijnlijk is, maar dat dit op onze kortetermijnhorizon nog niet zichtbaar is.”

Oplopende inflatie

Na een groei van tegen de 3% dit jaar, verwacht Pimco dat de reële bbp-toename in 2019 zal vertragen tot tussen de 2% à 2,5% in de VS. Die verwachting ligt onder die van de markt.

Voor volgend jaar becijfert Pimco weer een bbp-groei voor de eurozone van 1,5% tot 2,0%. Die ligt dan boven de consensus, en dat komt vooral omdat de brexit veel positiever zou uitpakken dan gedacht.

Dat is nog altijd wel fors lager dan de 2,5% in 2017, erkent het fonds, dat een oplopende kerninflatie tot 1,4% ziet. Dat ligt altijd nog ver verwijderd van de gewenste 2% voor de ECB.

