Column: Pijn aan de pomp, feest op de valutamarkt

De OPEC is sinds de week de meest recente toevoeging aan de lange lijst van mensen en organisaties met wie de Amerikaanse president Donald Trump het aan de stok heeft. Volgens Trump zou de OPEC meer olie uit de grond moeten halen om zo de olieprijs omlaag te duwen. Sinds half augustus is de prijs van een vat Brent-olie opgelopen van $71 tot bijna $82. Dat is het hoogste niveau sinds het najaar van 2015. Die flinke stijging is overigens te danken aan Trump zelf. De sancties die hij oplegt aan Iran, zorgen ervoor dat er in november 2 miljoen vaten olie per dag minder de wereldmarkt opstromen. Een andere factor die de olietoevoer bedreigt is de economische chaos in Venezuela. De productie in dat land is de afgelopen jaren al gehalveerd.

Euro95 naar nieuw record?

Verschillende grondstofhandelaren voorspellen al dat de Brent-prijs dan doorschiet naar $100. Een dergelijke prijsstijging gaat flink pijn doen aan de pomp. De adviesprijs voor een liter Euro95 is nu al €1,784. In het huidige tempo is het een kwestie van tijd voordat het record van €1,895 uit 2012 sneuvelt. Op de valutamarkten zorgt de stijgende energieprijs ervoor dat olievaluta’s in de lift zitten. De roebel is de afgelopen twee weken met ruim 5% gestegen ten opzichte van de euro. De opmars is een stuk feller dan die van bijvoorbeeld de Noorse kroon, die ruim 2% meer waard werd.

Dollar loopt op

De opmars van de roebel is in een stroomversnelling terecht gekomen doordat handelaren hun posities moeten afdekken waarmee ze inspeelden op een verdere daling van de Russische munt. Die stond net als valuta’s van andere opkomende markten onder druk van een oplopende Amerikaanse rente. Die hogere rente draagt overigens ook bij aan de hogere prijzen aan de pomp. De dollar is in het afgelopen half jaar ongeveer 5% meer waard geworden ten opzichte van de euro. Aangezien olie in dollars wordt afgerekend, draagt die opleving ook bij aan de stijgende benzineprijs.

Inflatie aanwakkeren

Als de benzineprijs daadwerkelijk stevig oploopt, heeft dat ook gevolgen voor de euro. Hogere energieprijzen stuwen de inflatie op, waardoor de ECB in de verleiding kan komen om de rente eerder dan gepland te verhogen. De euro krijgt dan een duw in de rug, terwijl het eindelijk ook weer de moeite gaat lonen om wat geld op een spaarrekening te zetten – als ten minste niet alles opgaat aan hogere benzinekosten. Het is echter wel wat voorbarig om al positie te kiezen voor dit scenario; na enkele tweets van Trump zouden de zaken per slot van rekening weer helemaal anders kunnen liggen.

Laurens Maartens (laurens.maartens@nbwm.nl) is valuta-expert bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij (www.nbwm.nl). Hij is in 1998 zijn loopbaan begonnen bij de Zwitserse bank UBS. Sindsdien is hij werkzaam geweest bij verschillende partijen in binnen- en buitenland. Hij geeft commentaar op de actuele valuta-ontwikkelingen in kranten, op websites en op de radio. Daarnaast verzorgt hij lezingen en trainingen voor ondernemers op het gebied van valutamanagement. Hij drukt daarbij deelnemers op het hart om vooral te kiezen voor eenvoudige en goedkope valutaproducten. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij NV.