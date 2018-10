Haank nieuwe commissaris bij TomTom

De navigatiedienstverlener had in juli aangekondigd Haank te willen benoemen tot lid van de raad van commissarissen. Het is de bedoeling dat hij uiteindelijk Peter Wakkie opvolgt als voorzitter van het toezichthoudende orgaan. Wakkies termijn eindigt bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in 2019.

Haank heeft dertig jaar ervaring in de academische uitgeverijsector, waarvan bijna de helft bij SpringerNature tot zijn pensionering in 2017. Ook was hij topman bij Elsevier Science en bestuurder bij Reed Elsevier. Sinds 2009 is hij commissaris bij KPN en sinds 2014 is hij daar vicevoorzitter.

TomTom opent vrijdag officieel zijn nieuwe kantoor op de High Tech Campus in Eindhoven, zo werd ook bekend. Daarmee heeft het bedrijf extra ruimte om te groeien met vijftig werknemers.

Het bedrijf is al aanwezig op de campus met kantoren en 250 werknemers. De opening van het nieuwe kantoor wordt gedaan door topman Harold Goddijn en de burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma. Volgens de onderneming is de High Tech Campus de perfecte locatie om de groei die het ziet in de automotive-sector te ondersteunen en nieuw talent aan te trekken.