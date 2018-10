Investeerder verkoopt stukken Basic-Fit

3i, in Nederland tevens bekend van zijn investeringen in winkelketens Action en Hans Anders, heeft nu nog een belang van 21 procent in Basic-Fit. Voor een periode van 90 dagen is nu een lock-up afgesloten en zal 3i geen effecten Basic-Fit verkopen.

