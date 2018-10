Column: Defensiever beleggen bij naderen pensioenleeftijd?

Om dit automatisch te laten verlopen kan er gekozen worden voor Life Cycle beleggingen; hetzij in de vorm van een beleggingsproduct (ook wel bekend als ‘Target date fondsen’), hetzij in de vorm van een beheerdienstverlening waarbij het risico door de beheerder afgebouwd wordt.

In Nederland groeit het aantal aanbieders van dergelijke producten en diensten. De vergrijzing speelt daarbij een belangrijke rol. Een dergelijke opzet maakt het voor de eindklant inzichtelijk wat er gaat gebeuren gedurende de looptijd. De huidige technologische toepassingen helpen daar goed bij. Bovendien zijn de kosten de laatste jaren transparanter geworden en ook beduidend lager.

Afbouw risico

Doorgaans wordt het risico van een dergelijk beleggingsproduct (of portefeuille) afgebouwd door de verschuiving in de asset allocatie naarmate de looptijd verstrijkt van aandelen naar obligaties en of liquiditeiten. Of door periodiek de bijstortingen meer en meer richting obligaties en/of liquiditeiten te verschuiven.

Onder ‘normale’ marktomstandigheden lijkt dit de meest verstandige opzet. Maar wat is normaal? We leven nu bijvoorbeeld in een markt met historisch lage renteniveaus. De meeste analisten zijn het er over eens dat de rente de komende jaren gaat aantrekken. Voor de obligatiebelegger is dat slecht nieuws. Wanneer de analisten geen gelijk krijgen, en de rente blijft zich zijwaarts bewegen, is het ook slecht nieuws; het effectieve (netto) rendement op Europese staatsobligaties is nu immers vrijwel niks tot negatief.

Bijvoorbeeld een van de grotere aanbieders in Nederland van beleggingsproducten heeft een Life Cycle Fund 2030. Toen het fonds circa 5 jaar geleden in de markt werd gezet kon niemand nog voorspellen dat de rente zo lang laag zou blijven. De horizon is nog best ver weg; de asset allocatie is op het moment van schrijven ongeveer 55% vastrentende waarden en 45% zakelijke waarden. Het zal een moeilijk verhaal worden om daar enig rendement uit te halen. Het is lastig om exact te achterhalen waarin belegd wordt door de fund of funds structuur, maar het effectieve (netto) rendement op de obligaties zal hoogstwaarschijnlijk rond het 0%-punt of lager liggen.

De vraag rijst dan of een dergelijke opzet inderdaad het afbouwen van risico is? Van oudsher worden staatsobligaties als veilig beschouwd, die betalen immers altijd de tussentijdse rente en de hoofdsom wordt terugbetaald. Het beleggen in beleggingsfondsen betekent echter dat er geen hoofdsomgarantie is en na het Griekenlanddebacle wordt er toch anders gekeken naar staatsobligaties en zeker waar dat de periferie van Europa (lees Griekenland, Italië, Spanje Portugal en Ierland) betreft. Door de huidige rentestructuur kan ook gesteld worden dat, naast het debiteurenrisico, het bij voorbaat niet behalen van een doelstelling wellicht wel het grootste risico is. Bij voorbaat omdat het verschuiven van vermogen naar negatieve (netto) rendementen nooit de bedoeling kan zijn.

Voortschrijdende inzichten

Het idee van Life Cyclen blijft logisch en goed. De afweging moet wel zijn of er überhaupt geld te verdienen is met de onderdelen van de Life Cycle producten. Wanneer het te risicovol is om te veel in aandelen te beleggen, kan het zelfs een overweging zijn om de komende tijd deels het kruit droog te houden.

Door de mooie rendementen op de beurzen van de afgelopen 10 jaar, mede door de rentedaling, lijkt er niets aan de hand. Met terugkijken wordt er in de toekomst echter geen geld verdiend! Zoek naar oplossingen met meer flexibiliteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan andere oplossingen om het risico te reduceren; het periodiek kunnen bijstorten, eventuele erfenissen in het verschiet of het tussentijds kunnen aanpassen van profielen. Een product met een target date van 2030 sluit wellicht aan bij het doel, maar ook die producten kunnen tussentijds verkocht worden. Ga vervolgens bijvoorbeeld door met het beleggen van het aandelengedeelte en kom terug in de (staats-) obligaties wanneer de rente weer boven het langlopende gemiddelde staat. Andere oplossingen op het gebied van vastrentende waarden bestaan natuurlijk ook; denk aan bedrijfsobligaties met een rentebescherming of obligaties gerelateerd aan de inflatie. Deze oplossingen zie je echter niet terugkomen in de gestandaardiseerde Life Cycle producten.

Met Life Cycle beleggen dient gemak de mens; maar je kop erbij houden kan verstandig zijn. Gemak is iets anders dan doelstellingen realiseren!

Tjerk Smelt, DSI Beleggingsadviseur

