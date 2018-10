Dure olie kostbare grap voor KLM

Woensdag klom de prijs van een vat Brentolie naar $81,70, het hoogste niveau in vier jaar. Grote oliehandelaren sluiten een stijging tot $100 per vat niet uit. Voor de luchtvaart vormt brandstof 30% van de totale kosten. „Wij dekken het prijsrisico voor langere tijd af. Dit beschermt ons tegen de recente stijging van olieprijs. Dit beleid zetten we voort”, zegt een KLM-woordvoerder.

Het afgelopen jaar gaf KLM €1,9 miljard uit aan brandstof, ongeveer evenveel als het jaar daarvoor. Sinds begin van dit jaar is de olieprijs echter met 22% gestegen. KLM koopt 40% van de brandstof tegen dagprijs, de rest is in de kwartalen ervoor gekocht tegen de vooraf afgesproken prijs. Vanaf volgend jaar zal de prijsstijging er met een paar honderd miljoen inhakken, als de goedkope voorraad opraakt.

Op basis van een prijsstijging van 22% zou KLM voor 40% van de brandstof ongeveer €167 miljoen extra kwijt zijn. „KLM heeft relatief weinig ruimte om te bewegen, omdat de overige kosten al hoog zijn, zoals het personeel. De olieprijs kan ze ook niet beïnvloeden. Dus blijft er weinig over”, zegt analist Jos Versteeg van InsingerGilissen. „Dat zet druk op toekomstige investeringen, die wel nodig zijn. Een hogere olieprijs kun je er niet bij hebben.”

Sommige marktvorsers houden rekening met een stijging naar $100 per vat. „Dat zou dramatisch zijn. Want hoe je het wendt of keert, een prijsstijging doet altijd zeer bij luchtvaartmaatschappijen. Voorlopig gaan de markten nog uit van $80 per vat”, zegt analist Versteeg. „Op de langere termijn is er te weinig geïnvesteerd in grote velden, waardoor de prijs op een termijn van vier tot vijf jaar wellicht wel harder oploopt.”

Wat KLM betaalt voor de kerosine hangt ook nog af van de ontwikkeling van de dollar ten opzichte van de euro. Vorig jaar betaalde KLM 4% minder door het afdekken van het prijsrisico, een bedrag van €83 miljoen. Versteeg: „Het lijkt niet zo veel, maar dat is altijd nog een klein vliegtuigje.”