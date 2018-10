'Brits Halfords wil fietswinkelketen redden'

Evans is een branchegenoot van het Nederlandse Accell, dat ook in het Verenigd Koninkrijk actief is, maar dreigt ten onder te gaan. Het bijna een eeuw oude bedrijf probeert daarom een koper te vinden om een faillissement af te wenden.

Naar verluidt is sprake van een miljoenentekort. De fietswinkelketen raakte in de financiële problemen door een combinatie van factoren die ook in Groot-Brittannië al meerdere slachtoffers maakte in het retaillandschap, namelijk hoge kosten en hevige concurrentie, onder meer met webwinkels.

Evans telt iets meer dan 60 winkels en is sinds 2015 in handen van de private investeerder ECI Partners. Het Britse Halfords heeft overigens geen banden heeft met de gelijknamige winkelketen in Nederland. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op het bericht.