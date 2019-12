Rusland legt bommetje onder afspraken met OPEC

De afspraken tussen OPEC-landen en bondgenoten als Rusland en Kazachstan (OPEC+) lopen tot en met maart. De komende tijd moet een beslissing genomen worden over het eventueel verlengen van de gestelde quota. Daarover gaan de partijen volgend jaar in overleg. "We zullen geleidelijk een beslissing moeten nemen over het beëindigen van het akkoord", aldus Novak.

Rusland lijkt de afspraken al langer beu te zijn. Het land hield zich om uiteenlopende redenen al consequent niet aan de overeenkomst de voorbije maanden. Energiereus Rosneft, de grootste olieproducent van het land uitte eerder al kritiek op de OPEC+-deal. Daarvan zouden volgens het bedrijf alleen Saudi-Arabië, de feitelijk leider van de OPEC, en de Verenigde Staten profiteren.