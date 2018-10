Stripe haalt 245 miljoen op bij investeerders

Stripe werd in 2010 opgericht door de broers Patrick en John Collison. Met Stripe kunnen bedrijven online betalingen accepteren, via bijvoorbeeld creditcards, bitcoin, Android Pay en Apple Pay. Het bedrijf, dat in 25 landen waaronder Nederland actief is, wil met de nieuwe financiering verdere internationale groei mogelijk maken. Ook wordt gewerkt aan nieuwe technologie voor het overmaken van geld.

,,Vooruitgang komt niet vanzelf'', zegt Patrick Collison. ,,Door Stripe in meer markten beschikbaar te maken en onze mogelijkheden uit te breiden voor ondernemingen van iedere omvang, willen we overal ter wereld innovatie stimuleren.'' Woensdag kondigde Stripe tevens de opening aan van een nieuw ontwikkellaarscentrum in Singapore, om klanten in de regio Azië beter te kunnen helpen.

Het aandeel Adyen noteerde donderdag op de beurs in Amsterdam omstreeks 10.05 uur 0,5 procent lager op 658,50 euro.