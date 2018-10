'Uber-rivaal Lyft voert omzet flink op'

Er gaan al een tijdje geruchten dat Lyft naar de beurs wil. Persbureau Reuters heeft er inmiddels de vinger achter gekregen dat de grote Amerikaanse bank JPMorgan Chase met Lyft in gesprek is om de beursgang te mogen begeleiden. Het bedrijf zelf weigerde commentaar te geven. De waarde van Lyft werd eerder al eens geschat op zo'n 15 miljard dollar. Rivaal Uber, die waarschijnlijk ook in 2019 een gang naar de beurs wil maken, zou vele malen meer waard zijn.

