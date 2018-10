India werpt ook hogere importheffingen op

De stap zou de import kunnen treffen uit landen als China en Zuid-Korea. Ook de luchtvaart kan er last van krijgen. Voorheen was vliegtuigbrandstof in India nog 'duty free', nu komt er een importtarief van 5 procent. De stap staat lost van het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten. Die twee grootmachten slaan elkaar ook herhaaldelijk met importheffingen om de oren.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik