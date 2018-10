’Investeringsfondsen negeren start-ups vrouwen’

Slechts 1,6% van de start-ups stond onder leiding van een vrouw, blijkt volgens het FD uit onderzoek. Bij 6,8% van de door durfkapitaal gefinancierde start-ups stond een gemengd team aan het roer.

,,Werkelijk schrikbarend", zegt Constance Scholten, partner bij investeringsfonds Slingshot Ventures. ,,Zeker in een land als Nederland." Het is voor het eerst dat fondsen voor durfkapitaal inzicht gegeven in de man-vrouw-verhouding bij de bedrijven die zij financieren.

In totaal werkten veertig investeringsfondsen voor beginnende bedrijven mee aan het onderzoek van Eva de Mol van de Vrije Universiteit en investeerder Janneke Niessen. De twee onderzoekers kregen geen inzage in het aantal aanvragen voor financiering dat door vrouwelijke ondernemers was ingediend en evenmin in het aantal afwijzingen.